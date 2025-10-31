Skvelý vstup mladých Slovákov do kvalifikácie. Na domácej palubovke vyhrali rozdielom triedy

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2025 o 18:14
ShareTweet0

Na ďalší súboj nastúpia v sobotu 1. novembra od 16:15 proti Holandsku.

Kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov

Čierna Hora - Slovensko 22:41 (8:17)

Najviac gólov Čiernej Hory: Batuta a Pejakovič po 5, zostava a góly

SR: Š. Kríž, Mikula - Struhár 9, Valent 8, Bednárik 4, Stranovský, Sivák, Botanský a Török po 3, Majirský, Stachovič a Fekec po 2, Kirnak a Kubík po 1, Dudáš, M. Kríž.

Rozhodcovia: Peretz a Schwartz (obaja Izr.), TH: 3/5 - 2/3, vylúčení: 5:6, 500 divákov

ŠAĽA. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili nad Čiernou Horou 41:22 v úvodnom zápase C-skupiny kvalifikácie ME 2026. V piatkovom dueli v Šali predviedli dominantný výkon a spravili prvý krok k postupu na šampionát.

Na ďalší súboj nastúpia v sobotu 1. novembra od 16.15 proti Holandsku, domáci turnaj uzavrú v nedeľu od 16.15 zápasom s Ukrajinou.

Hádzaná

Hádzaná

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Skvelý vstup mladých Slovákov do kvalifikácie. Na domácej palubovke vyhrali rozdielom triedy
    dnes 18:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Skvelý vstup mladých Slovákov do kvalifikácie. Na domácej palubovke vyhrali rozdielom triedy