Skvelý vstup mladých Slovákov do kvalifikácie. Na domácej palubovke vyhrali rozdielom triedy

Kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
Čierna Hora - Slovensko 22:41 (8:17)
Najviac gólov Čiernej Hory: Batuta a Pejakovič po 5, zostava a góly
SR: Š. Kríž, Mikula - Struhár 9, Valent 8, Bednárik 4, Stranovský, Sivák, Botanský a Török po 3, Majirský, Stachovič a Fekec po 2, Kirnak a Kubík po 1, Dudáš, M. Kríž.
Rozhodcovia: Peretz a Schwartz (obaja Izr.), TH: 3/5 - 2/3, vylúčení: 5:6, 500 divákov
ŠAĽA. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zvíťazili nad Čiernou Horou 41:22 v úvodnom zápase C-skupiny kvalifikácie ME 2026. V piatkovom dueli v Šali predviedli dominantný výkon a spravili prvý krok k postupu na šampionát.
Na ďalší súboj nastúpia v sobotu 1. novembra od 16.15 proti Holandsku, domáci turnaj uzavrú v nedeľu od 16.15 zápasom s Ukrajinou.