Beňadik povolal ďalšie tri hráčky. Slovenské hádzanárky chcú nad Čínou zvíťaziť

ŠAMORÍN. Slovenské hádzanárky sa v piatok a v sobotu stretnú v Székesfehárvári v prípravných zápasoch proti Číňankám, ktoré sa v Maďarsku pripravujú na majstrovstvá sveta (od 26. novembra do 14. decembra v Holandsku a Nemecku).
K pôvodne nominovaným hráčkam povolal tréner Jan Beňadik trojicu Diana Michálková, Laura Kitti Bekeová a Panna Hornyáková.
Slovenky sa od pondelka pripravujú v šamorínskom športovom komplexe X-bionic sphere.
„Diana s nami bola už na predchádzajúcich zrazoch počas minulej sezóny v marci aj v apríli. Mala zmeny v práci, utriaslo sa to a môže byť opäť súčasťou reprezentácie. Tak isto sú s nami dve mladé hráčky, keďže sa musíme pozerať aj do budúcna.
Obe prešli mládežníckymi reprezentáciami. Panna je ročník 2004, mladá strelecká spojka, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v Maďarsku.
Budeme veľmi radi, keď jej herný vývoj pôjde dopredu a to isté platí o Laure. Do leta bola juniorská reprezentantka Slovenska, prestúpila do Hodonína, kde hráva pravidelne 50 až 60 minút každý zápas.
Chceli sme ju vidieť, ako bude vyzerať v tejto konfrontácii. Zároveň je to pre hráčky nový impulz, aby si pričuchli aj k ženskej reprezentácii,“ povedal Beňadik pre portál slovakhandball.sk.
V pôvodnej nominácii je na ľavom krídle ďalšia mladá hráčka, ešte len 20-ročná Emma Lukáčová.
„Emma sa výkonnostne zlepšila. Po tom, čo pre zranenie kolena vypadla Michalovčankám Martina Popovcová, okamžite dostala priestor a ukázala, že si to miesto v ženskom družstve zaslúži. Už rok podáva slušné výkony na úrovni, preto sme sa rozhodli, že jej šancu dáme.
Teraz je to len na nej, aby ukázala to najlepšie aj v reprezentácii. Konkurencia na ľavom krídle začína byť veľká, šancu dostanú aj mladé hráčky a už je to potom len na nich,“ doplnil tréner SR.
V Šamoríne však chýba z nominovaných hráčok Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
„Adriana nás požiadala a o uvoľnenie z aktuálneho reprezentačného zrazu z osobných dôvodov,“ vysvetlil Beňadik a dodal: „Naše úlohy na celý tento týždeň sú jasné. Potrebujeme popracovať na organizácii útočnej hry, prejsť si presilové hry a zbaviť sa technických chýb.“
Hádzanárky SR čaká náročná previerka, ale napriek tomu, že to je účastník MS, Beňadik myslí na víťazstvo: „Na jednej strane je to účastník majstrovstiev sveta, na druhej strane si myslím, že je to súper, s ktorým by sme určite mali pomýšľať na víťazstvo,“ uzavrel.