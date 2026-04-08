Bývalá hviezda Oktagonu sa vráti na Slovensko. V Trenčíne absolvuje nečakaný zápas

Organizácia PML si pripravila pre fanúšikov veľkú lahôdku a jubilejný galavečer PML 20: Araver Fight Night prináša ďalšie veľké meno svetového formátu.
Na turnaji, ktorý sa uskutoční 9. mája na Zimnom štadióne v Trenčíne, sa predstaví aj Losene Keita.
Bojovník UFC bude zápasiť v grapplingovom dueli, kde si zmeria sily s legendárnym slovenským trénerom Jánom Hudákom.
Hviezda svetového formátu prichádza do Trenčína
Losene Keita patrí medzi najvýraznejšie mená európskej MMA scény. V OKTAGON MMA sa zapísal do histórie ako šampión dvoch váhových kategórií, keď si podmanil perovú aj ľahkú váhu.
Zdolal mená ako Paradeiser, Buchinger či Legierski, okrem smolného zranenia nenašiel premožiteľa.
Keita v Európe dominoval a svojimi výkonmi si vybojoval prestup do najprestížnejšej organizácie sveta UFC.
Vo svetovom rebríčku ľahkej váhy mu v súčasnosti patrí výborná 33. priečka. Celkovo má v profesionálnom MMA bilanciu 16:2 vrátane 10 KO. Teraz však ukáže aj svoje schopnosti na zemi, ktoré preverí skúsený slovenský tréner.
Ján Hudák sa pred pár mesiacmi, práve na pôde PML, po dlhšom čase vrátil do klietky a pripísal si rýchlu výhru. V prvom rade je ale známy najmä ako rešpektovaný kouč.
Hlavný tréner trnavského Spartakus Fight Gymu vedie plejádu bojovníkov patriacich medzi domácu špičku na čele s úspešným zápasníkom UFC Ľudovítom Kleinom.
Zápas Keita vs. Hudák sa bude konať podľa grapplingových pravidiel a bude vypísaný vo váhe do 74 kg.
Historický galavečer
Účasť Loseneho Keitu ešte viac podčiarkuje výnimočnosť turnaja, ktorý predstavuje významný míľnik pre PML. Pôjde o najväčšiu akciu v doterajších dejinách organizácie.
V hlavnom zápase večera bude Monika Chochlíková obhajovať titul majsterky sveta WMC v thajskom boxe proti nebezpečnej Thajke Looknam.
Do ringu pôjdu aj ďalšie výrazné mená domáceho postoja a šampióni Adrián Ertel, Lukáš Mandinec či vychádzajúca hviezda Lukáš Antal.
Do klietky v rámci MMA časti nastúpia ostrieľaní bojovníci známi aj z OKTAGONu ako Daniel Hromek či Jan Široký.
A už tak nabitý program galavečera teraz doplní špeciálny grapplingový zápas Keitu a Hudáka. Lístky na turnaj PML 20: Araver Fight Night sú dostupné v sieti TicketLIVE. Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne čaká nezabudnuteľný večer!