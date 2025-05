Ukázal, prečo je svetová jednotka. Scheffler ustál tlak a rozdrvil konkurenciu

Scheffler vstupoval do záverečného kola s pohodlným náskokom troch rán, no to, čo sa zdalo byť formalitou, sa zmenilo na napínavý súboj. Svetová jednotka zápasila s odpalmi, zatiaľ čo Rahm začal mohutne finišovať.

Dvojnásobný major šampión Jon Rahm (73) ešte na začiatku poslednej deviatky poriadne vystrašil Schefflera, no napokon sa zosypal – na posledných troch jamkách stratil päť rán a klesol na delené ôsme miesto.

„Je to stále čerstvé a bolí to,“ priznal Rahm. „Ale počas týždňa som zažil veľa dobrého a beriem si z toho množstvo pozitívneho do zvyšku sezóny.“

Rahm štartoval s päťranovou stratou a hral dve skupiny pred Schefflerom. V poslednom kole sa rozbiehal pomaly, no presne včas našiel tempo a postaral sa o poriadnu zápletku v Quail Hollow Club.

Na 11. jamke zahral svoje tretie birdie v priebehu štyroch jamiek a dotiahol sa na Schefflera. Ten však okamžite odpovedal presným birdie na desiatke, čím si vzal vedenie späť.

Rahm bol blízko ďalšiemu birdie na trinástke, no jeho pokus sa len obtrel o jamku a nevpadol dnu. Nasledovali dve zle prečítané birdie putty a katastrofa pri závere.

Scheffler medzitým pridal birdie na jamkách 14 a 15, a keď Rahm zahral double bogey na 17. jamke po tom, čo odpálil loptičku do vody, jeho náskok narástol na päť rán.

Úradujúci šampión US Open Bryson DeChambeau, ktorý vlani skončil na PGA Championship druhý, predvádzal kvalitné odpaly a dával si šance, no na greene mu to nevyšlo.

„Myslím si, že som mal na to, aby som tento týždeň vyhral. Ihrisko mi sedelo. No minul som niekoľko patov v závere a mal som aj trochu smoly – taký je golf,“ povedal DeChambeau. „Bol to dobrý boj, vezmem si z toho veľa. Len to vo mne rozdmýchalo ešte väčší oheň.“