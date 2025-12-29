Infantino obhajuje ceny vstupeniek na MS. Tvrdí, že peniaze sa vrátia do futbalu

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino uviedol, že nepovažuje vstupenky na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku za predražené.
Dôkazom je podľa neho vysoký záujem fanúšikov o vrcholný futbalový turnaj v budúcom roku. Počas Svetového športového summitu v Dubaji rovnako podotkol, že futbal po celom svete peniaze zo šampionátu potrebuje.
Ceny vstupeniek na majstrovstvá sveta sú výrazne vyššie ako na minulom turnaji spred štyroch rokov.
"Dôležité ale je, že zisk zo šampionátu investujeme späť do futbalu. Bez FIFA a týchto peňazí by sa nehral futbal v 150 krajinách po celom svete, "povedal Infantino.
Najväčší záujem je od fanúšikov z USA, nasledujú žiadosti z Nemecka a Veľkej Británie. "Máme v predaji šesť, sedem miliónov vstupeniek. Počas 15 dní sme dostali 150 miliónov žiadostí o lístky, "uviedol Infantino.
"Za skoro storočnú históriu majstrovstiev sveta sa predalo spolu 44 miliónov lístkov. Takže v priebehu dvoch týždňov by sme vypredali svetový šampionát na 300 rokov. To je neuveriteľné a len to dokazuje, akú silu tento turnaj má, "pridal.
FIFA pred dvoma týždňami po kritike zo strany fanúšikovských organizácií zaviedla lacnejšiu kategóriu lístkov pre "najvernejších fanúšikov" za 60 dolárov (1250 korún), a to aj na finále.
Tieto vstupenky budú na každý zápas šampionátu v ráde stoviek k dispozícii všetkým národným zväzom, ktorých tímy sa na turnaj prebojujú. Bude na svahoch, ako tieto vstupenky medzi svojich najlojálnejších priaznivcov rozdelí.