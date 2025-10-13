VIDEO: MS spoznali ďalšieho účastníka. O víťazstve rozhodol hráč Tottenhamu

Futbalisti Ghany pred kvalifikačným zápasom proti Komorom.
Futbalisti Ghany pred kvalifikačným zápasom proti Komorom. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2025 o 07:43
Pre Ghanu to bude už piata účasť na svetových šampionátoch.

ACCRA. Futbalisti Ghany postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku ako piaty tím z Afriky.

V nedeľňajšom zápase zdolali Komory 1:0 gólom Mohammeda Kudusa a vyhrali I-skupinu s náskokom šiestich bodov pred druhým Madagaskarom, ktorý v poslednom 10. kole prehral v Mali 1:4.

O triumfe a postupe domácich v Accre rozhodol v 47. minúte stredopoliar Tottenhamu Kudus, ktorý zblízka rozvlnil sieť. Ghana nazbierala v desiatich dueloch kvalifikácie dokopy 25 bodov.

Pre Ghanu to bude už piata účasť na svetových šampionátoch. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2010 v JAR, kde prehrala vo štvrťfinále po penaltovom rozstrele s Uruguajom.

Na MS si zahrala aj v rokoch 2006 v Nemecku, 2014 v Brazílii a 2022 v Katare. Na nasledujúci šampionát si z afrického kontinentu už predtým zaistili postup Alžírsko, Egypt, Maroko a Tunisko.

dnes 07:43
