VIDEO: MS spoznali ďalšieho účastníka. O víťazstve rozhodol hráč Tottenhamu

ACCRA. Futbalisti Ghany postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku ako piaty tím z Afriky.
V nedeľňajšom zápase zdolali Komory 1:0 gólom Mohammeda Kudusa a vyhrali I-skupinu s náskokom šiestich bodov pred druhým Madagaskarom, ktorý v poslednom 10. kole prehral v Mali 1:4.
O triumfe a postupe domácich v Accre rozhodol v 47. minúte stredopoliar Tottenhamu Kudus, ktorý zblízka rozvlnil sieť. Ghana nazbierala v desiatich dueloch kvalifikácie dokopy 25 bodov.
Pre Ghanu to bude už piata účasť na svetových šampionátoch. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2010 v JAR, kde prehrala vo štvrťfinále po penaltovom rozstrele s Uruguajom.
Na MS si zahrala aj v rokoch 2006 v Nemecku, 2014 v Brazílii a 2022 v Katare. Na nasledujúci šampionát si z afrického kontinentu už predtým zaistili postup Alžírsko, Egypt, Maroko a Tunisko.