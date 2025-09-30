Majster z Lučenca vstúpil do novej sezóny víťazne, Levice zdolal s prehľadom

BRATISLAVA. Futsalisti Lučenca vstúpili do novej sezóny Futsal Extraligy víťazstvom 6:1 na palubovke Levíc.
Podobne ako v septembrovom Superpohári, aj v pondelok v 1. kole ligovej súťaže úradujúci majster zdolal víťaza Slovenského pohára. Gólovo sa presadil aj reprezentačný brankár Tomáš Mičuda.
Nový extraligový ročník odštartoval už v piatok v Šuranoch, kde hrajú pre rekonštrukciu domácej haly domáce zápasy Nové Zámky.
Domáci zdolali 7:4 nováčika MIBA Banská Bystrica, ktorý sa vrátil na mapu mužského futsalu po ročnej pauze. Hetrikmi sa blysli Jakub Komora a Marcel Marík.
Stretnutia 1. kola Tatran Prešov futsal - Pinerola 1994 FA Bratislava a 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava - Podpor Pohyb Košice sa dohrajú 12. decembra, informuje web Slovenského futsalu.
Futsal Extraliga - 1.kolo:
MŠK Nové Zámky - MIBA Futsal Banská Bystrica 7:4 (4:0)
Góly: 3., 19. a 27. J. Komora, 5., 14. a 30. M. Marík, 24. Kucharovič - 31. Vrábel, 32. Hubočan, 37. Puškár, 38. Rafanides
Futsal Team Levice - Futsal Klub Lučenec 1:6 (0:2)
Góly: 31. Ramirez - 6. Molero, 16. Varšo, 27. Wellington, 33. Mičuda, 36. Vuletič, 40. Belaník