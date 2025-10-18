Úradujúci majster prevalcoval Bystričanov v druhom polčase, Levice sa vyhli blamáži

BRATISLAVA. Futsalisti úradujúceho majstra z Lučenca zvíťazili v 4. kole extraligy nad Banskou Bystricou 8:2.
MIBA v Lučenci dvakrát viedla, po prestávke však strelecky úplne skolabovala.
Druhé dejstvo ovládli zverenci Mariána Berkyho v pomere 5:0 a neohrozene kraľujú extralige. Ševčík sa do streleckej listiny zapísal hetrikom.
Levičanov k povinným trom bodom proti FTVŠ UK Prírodovedec nasmeroval v úvodnej dvadsaťminútovke dvojgólový Camargo. Keď Matúš Bielik zvýšil na 3:0, zdalo sa rozhodnuté.
Záver však patril hosťom z Bratislavy, ktorí držali favorita v napätí až do záverečného hvizdu rozhodcov.
Mladícka zdravosť z východu slávila úspech v Bratislave. Košičania už do polčasu nastrieľali domácej Pinerole tri góly a po obrátke pokračovali v streleckom koncerte. Zvíťazili napokon o osem gólov.
Futsal extraliga - 4.kolo:
FUTSAL KLUB Lučenec - MIBA Futsal Banská Bystrica 8:2 (3:2)
Góly: 25., 37. a 37. Ševčík, 6. a 32. Romero Molero, 12. Varšo, 14. Greško, 31. Washington - 2. Washington (vlastný), 6. Štroffek
Futsal Team Levice - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 3:2 (2:0)
Góly: 7. a 14. Camargo, 26. M. Bielik - 31. R. Haramia, 34. Rusnák
Pinerola 1994 FA Bratislava - Podpor Pohyb Košice 1:9 (0:3)
Góly: 33. Feder - 10., 19. a 35. Slanina, 12. Ftorek, 25. Ivan, 26. Komarek, 28. Palfi, 33. Mikloš, 35. Kasumov