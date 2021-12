Slováci nedostali ani gól, o celkový triumf zabojujú proti Čechom

Tomáš Drahovský, kapitán SR: "Do zápasu sme išli s tým, že vieme akú silu má súper. Že bude aktívny, no viac futbalový ako futsalový. My sme sa zasa chceli prezentovať tou našou futsalovou hrou. Pozmenili sme zostavu, nechali sme oddychovať našu prvú štvorku a šancu dostali mladší chlapci. Ukázali dobrý level, v polčase sme viedli 2:0, ale mohli sme pridať aj viac gólov, aby bol zápas už skôr rozhodnutý.

Aj v druhom polčase sme si vytvorili viac šancí a ten výsledok mohol byť ešte lepší. No aj 5:0 je krásny výsledok a dôležitá je nula. Ďalší brankár vychytal čisté konto, to nám pomôže na sebavedomí. Dúfajme, že aj zajtra zopakujeme dobrý výkon a zvíťazíme."

Marián Berky, tréner SR: "Výsledok 5:0 teší, nedostali sme gól, ale hra nebola taká dobrá. Možno až posledných desať minút druhého polčasu, kde sme už zapojili ďalších hráčov. Škoda toho, že v prvom polčase sme s nimi začali hrať futbal a nie futsal.

Nebolo to dobré. Gólovo sme sa presadili, ale proti takémuto súperovi by sme mali jednoznačne vyhrávať a mali by sme hrať dobrú hru, aby sme z toho mali radosť."