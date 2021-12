Slovenskí futsalisti zdolali v derby Čechov, vyhrali turnaj pred ME

Marián Berky, tréner SR: "V dnešnom zápase sme od začiatku išli za víťazstvom. Skúšali sme novú štvoricu. Jedna štvorica bola lučenská a myslím si, že celkom dobre zahrali, posledná štvorica bola zmiešaná. Dnes si chlapci zaslúžia za bojovnosť a za to, akým spôsobom to odohrali, naozaj absolutórium. Myslím si, že sme boli lepší, mali sme viac šancí, možno už v prvom polčase mohla byť väčšia efektivita a ten zápas sme mohli zlomiť skôr a nakoniec sme museli bojovať až do konca, ale myslím si, že sme boli suverénni, aj v power play mal možno súper tak jednu šancu a dnes opäť zachytal brankár tak ako v každom zápase."