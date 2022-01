Líder futsalistov verí, že zápasy Slovenska na ME nebudú len tri

Tajným cieľom je postup do štvrťfinále, do ktorého sa dostanú dva najlepšie tímy z každej zo štyroch skupín. Okrem zverencov trénera Mariána Berkyho zažijú debut na ME aj tímy Bosny a Hercegoviny, Fínska a Gruzínska.

Práve "zborná", ktorá pred štyrmi rokmi v Slovinsku vybojovala bronzové medaily, sa postaví do cesty slovenskému tímu ako prvá.

"Cítime aj nervozitu, predsa len je to náš prvý šampionát. Sme však veľmi odhodlaní, hoci možno ani veľmi nevieme, čo možno od toho očakávať. Veľmi sa tešíme na zápasy a veríme, že nebudú len tri. V pozícii lídra mužstva som už niekoľko rokov, už sa to očakáva.

Nie je to len o mne, myslím si, že máme dosť dobre kvalitatívne poskladaný tím a viacero skúsených hráčov. Aj tí už hrali zápasy Ligy majstrov a ťažké reprezentačné zápasy. Skupinu sme mohli mať aj ľahšiu, aj ťažšiu.

Myslím si, že sa z nej dá reálne postúpiť. Rusko je veľký favorit, ale už aj proti nim sme ukázali, že vieme s nimi hrať vyrovnanú partiu.

Poľsko a Chorvátsko sú naša kategória. Hoci sme na ME prvýkrát, radi by sme tam urobili nejakú dieru do sveta a ukázali, že by sme mohli byť príjemným prekvapením," povedal líder slovenského tímu Tomáš Drahovský.

Deväť legionárov

V konečnej nominácii figuruje 9 legionárov. Okrem Drahovského, hrajúceho v španielskom Futbol Sala Garcia, je v nej 6 hráčov z českej extraligy.

Plzenskí Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal, resp. Martin Doša z Chrudimu a duo pražskej Slavie Marek Karpiak - Matúš Ševčík patria ku kostre národného tímu spolu s Vojtechom Turekom z talianskeho ASD Bernalda a Patrikom Zaťovičom z Piastu Gliwice.

Zo slovenskej extraligy je v tíme šesť hráčov majstrovského Lučenca (brankár Marek Kušnír a hráči Dominik Ostrák, Martin Směřička, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Anton Brunovský), ako aj brankár Richard Oberman z Košíc.

"Mali sme dostatok času na prípravu, do ktorej sme išli s tým, aby sme sa ju zvládli čo najlepšie. Záverečná nominácia sa rodila veľmi ťažko, lebo tu bolo veľa hráčov a my sme museli zvoliť len šestnástku.

Rozhodli sme sa pre troch brankárov a potom sme riešili trinástku hráčov. Na ME sú prísne pravidlá, preto bol náš výber náročný.

Pozerali sme sa na posty, na využiteľnosť vo všetkých troch zápasoch skupiny, či na súčinnosť štvorčlenných formácií.

Výber nám ovplyvnilo aj to, že sa naša liga prerušila a hráči nemali možnosť trénovať. Robili sme tak krátke tréningové kempy, ale problémom bola zápasová prax," povedal tréner Berky.

Bez divákov

Pre pandémiu koronavírusu sa všetky zápasy budú hrať pred prázdnymi tribúnami.

"Prvé dva hráme v Amsterdame. Škoda toho, že tam nemôžu byť diváci, pretože je tam kapacita vyše 10.000 miest.

Musíme však dodržiavať prísne podmienky, ktoré UEFA stanovila. Budeme v bubline, môžeme sa pohybovať iba v hoteli a v hale, pričom na presun máme vlastný autobus," dodal Berky.

Všetky zápasy slovenskej reprezentácie odvysiela naživo RTVS Šport.