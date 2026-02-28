Slovenský pohár má očakávaného víťaza. Na domácej palubovke hladko zdolal súpera

Hráči Lučenca.
Hráči Lučenca. (Autor: Futsal club Lučenec)
V súboji o tretie miesto sa tešili Levičania.

Futsalisti FK Lučenec sa stali víťazmi Slovenského pohára v sezóne 2025/26. V sobotňajšom finále na turnaji najlepších štyroch zvíťazili na domácej palubovke nad mužstvom Podpor pohyb Košice 6:2 (2:1).

Dvoma gólmi v drese víťazov sa zaskvel Luiz Fernandes Washington.

Final Four Slovenského pohára v Lučenci:

Finále:

FK Lučenec - Podpor pohyb Košice 6:2 (2:1)

Góly: 5. a 34. Washington, 1. Selton, 24. Varšo, 24. Greško, 34. Juan - 7. a 24. Palfi

O 3. miesto

FT Levice - Tatran Prešov 5:8 (3:3)

Góly: 13. a 34. Bačík, 18. a 22. De Sousa Ferreira, 14. Bielik - 23., 23. a 40. Hricov, 5. a 5. Beliš, 14. a 37. Trojan, 33. Burcák, 100 divákov

Futsal

