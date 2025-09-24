ONLINE: TJ Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

ZUBROHLAVA. Futbalisti TJ Sokol Zubrohlava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: TJ Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina (Slovnaft Cup, 3. kolo, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
24.09.2025 o 15:30
3. kolo
Zubrohlava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Rozhodca: Matej – Železňák, Gregorec.
Úvodné zostavy:
TJ Sokol Zubrohlava: Serdel – Svetlák, Jurky, Custodio, Čiernik, Pikoš, Jagnešák (C), Diniz, Liao, Ratičák, Tihote
Náhradníci: Miklušák, Ľešňovský, Lešňovský, Jendrol, Grobarčík
Tréner: Ladislav Cicek
MŠK Žilina: Badžgoň – Adang, Baleja, Minárik, Kopásek, Bari, Hranica, Narimanidze, Pališčák, Prokop, Káčer (C)
Náhradníci: Jokl – Kelembet, Staník, Svoboda, Iľko, Traore, Ďatko
Tréner: Pavol Staňo
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa predstaví domáci TJ Sokol Zubrohlava proti favoritovi z Niké ligy, MŠK Žilina.
TJ Sokol Zubrohlava
Zubrohlava, účastník štvrtej ligy, momentálne nemá ideálnu formu. Z posledných piatich zápasov vyhrala dva. Doma zdolala OŠK Baník Stráňavy 2:0 a tri body si odniesla aj z ihriska Ladomerskej Viesky po výsledku 2:1. Na druhej strane prišli tri prehry, keď nestačila na Partizán Osrblie 0:1, Sláviu Staškov 3:4 a Spartak Radôstku 1:2. V aktuálnej tabuľke jej patrí jedenáste miesto. V Slovnaft Cupe sa však domácim zatiaľ darí. V prvom kole si poradili s Gbeľanmi 4:1 a v druhom vyradili Višňové na penalty (2:1). Proti Žiline tak Zubrohlavu čaká veľký futbalový sviatok, ktorý bude oslavou pre hráčov aj fanúšikov.
MŠK Žilina
Šošoni ako účastník Niké ligy patria medzi favoritov súťaže, hoci ich forma je kolísavá. Momentálne sa nachádzajú na druhej priečke tabuľky so zápasom viac. Žilina v posledných piatich kolách zaznamenala dve víťazstvá, dve remízy a jednu prehru. V uplynulom kole zdolala Komárno 3:1, predtým remizovala so Slovanom Bratislava 3:3 a s Ružomberkom 3:3, doma si poradila s Podbrezovou 3:0 a prehra prišla na ihrisku Trenčína 1:2. V predchádzajúcom kole Slovnaft Cupu Žilina potvrdila svoju kvalitu, keď vysoko zvíťazila na ihrisku Vysokej nad Kysucou 7:1. Aj tentoraz vstupuje do zápasu v pozícii jasného favorita a všetko iné ako postup by bolo veľkým prekvapením.
