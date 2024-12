Obháji Manchester United zisk FA Cupu? V 3. kole privíta londýnsky veľkoklub

Zápasy tretieho kola, v ktorom do súťaže vstupujú kluby Premier League a Championship, sa uskutočnia od 9. do 13. januára.

Neúspešný finalista z minulej sezóny Manchester City hostí štvrtoligového suseda Salford City, líder Premier League Liverpool privíta Accrington Stanley a Chelsea bude hrať doma s Morecambe.

Tottenham Hotspur, osemnásobný víťaz, cestuje do Tamworthu. Tamworth a Dagenham and Redbridge sú jediné dva neligové kluby, ktoré sa tento rok dostali do tretieho kola.

Brighton, štvrtý tím Premier League, cestuje do Norwich City. Líder Championship Sheffield United bude hostiť Cardiff City, 20. tím tabuľky.