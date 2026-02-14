Dúbravka dostal voľno a Burnley pykalo. V FA Cupe šokujúco vypadlo s treťoligistom

Manchester City v sobotu v FA Cupe zdolal druholigový Salford City 2:0 a postúpil do piateho kola.
Januárová posila Marc Guéhi strelila svoj prvý gól za klub z Premier League. Naopak, Burnley šokujúco prehralo doma s treťoligovým Mansfield Town 1:2.
V bránke domáceho tímu sa predstavil Max Weiss, Slovák Martin Dúbravka dostal voľno a nebol ani na lavičke náhradníkov.
Tím z tretej ligy tak vyradil prvoligového súpera po prvý raz od roku 1969.
Josh Laurent poslal Burnley do vedenia v prvom polčase, Rhys Oates krátko po prestávke vyrovnal a následne Reedov famózny priamy kop zapadol do horného rohu bránky, čo vyvolalo búrlivé oslavy v sektore hostí.
„Hneď ako som loptu kopol, cítil som, že to pôjde dnu. Celý týždeň som na tom pracoval,“ povedal Reed.
West Ham United potreboval na víťazstvo nad Burtonom Albion predĺženie, v ktorom zvíťazil 1:0, zatiaľ čo Norwich City zdolal West Bromwich Albion 3:1.