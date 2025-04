Zlé správy pre Aston Villu, zranený Rashford si už do konca sezóny nezahrá

Dvadsaťsedemročný futbalista, ktorý z Manchestru United hosťuje v konkurenčnej Aston Ville, si totiž poranil zadný stehenný sval. Upozornil na to web tribuna.com. Ako informoval novinár David Ornstein na platforme X, rodák z Manchestru nebude potrebovať operáciu, no čaká ho dlhšia rehabilitácia.

Teoreticky by mohol stihnúť úplný závere ročníka, no údajne sa radšej bude pripravovať na júnové stretnutia anglickej reprezentácie - prípravný duel proti Senegalu a zápas kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Andorre.

Rashford sa bude zotavovať pod dohľadom lekárov Aston Villy, no jeho budúcnosť zostáva otvorená.

Ak by klub z Birminghamu chcel získať Rashforda do svojho kádra, musel by Manchestru United zaplatiť opciu vo výške približne 47 miliónov eur.

