Nottingham smúti. Zomrela legenda klubu z čias jeho najväčšej slávy

Nottingham Forest prišiel o svoju legendu Johna Robertsona. Anglický futbalový klub dnes uviedol, že bývalý kľúčový hráč tímu z čias jeho najväčšej slávy zomrel vo veku 72 rokov.
Škótsky krídelník Robertson strávil v Nottinghame prakticky celú kariéru. S Forest vyhral v roku 1978 hneď po postupe z druhej ligy anglickú ligu a v nasledujúcich rokoch výrazne pomohol tímu k triumfom v Pohári majstrov európskych krajín, dnešnej Lige majstrov.
Vo finále proti Malmö v roku 1979 nahral na jediný gól Trevoru Francisovi a o rok neskôr proti Hamburgu rozhodol o úspešnej obhajobe strelenou bránkou sám.
"Odpočívaj v izbe, Robbo... náš najväčší," rozlúčil sa dnes Nottingham so svojou hviezdou, ktorú označil dlhoročný tréner Forest Brian Clough za "Picassa nášho športu".
Za Škótsko nastúpil Robertson do 28 zápasov, bol na majstrovstvách sveta v rokoch 1978 a 1982. Po skončení kariéry pôsobil ako asistent svojho bývalého spoluhráča z Nottinghamu Martina O 'Neilla v rôznych kluboch, na príklad v Aston Ville.