V Česku zažiaril mladý slovenský útočník. Kde ste ho vôbec vzali, pýtal sa novinár

BRATISLAVA. Mal iba 16 rokov, keď v zápase proti Trnave debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. V sezóne 2020/2021 naskočil v drese Michaloviec do piatich duelov, bez gólového zápisu. Následne sa vybral zahraničnou cestou. Vo farbách LASK Linz dostal šancu aj v rakúskej Bundeslige a tiež pôsobil v Taliansku či Španielsku. Dvadsaťročný útočník Adam Griger je kmeňovým hráčom Granady, no momentálne hrá v susednom Česku, kde má za sebou vydarenú premiéru.

Hosťovanie v Hradci Králové odštartoval gólom do siete Slovácka (3:0) a tiež sa podieľal na zásahu svojho krajana Lukáša Čmelíka.

"Pre neho je to obrovská motivácia do ďalšej práce. Vedeli sme, koho sme do tímu priviedli. Verili sme mu, je to mladý chalan a som rád, že do toho takto vstúpil," povedal o Grigerovi tréner David Horejš. VIDEO: Adam Griger hodnotí svoju premiéru v českej lige

Z kapitána urobil štatistu Kouč Hradca Králové priznal, že sa mu v tréningoch páčili výkony slovenského mladíka a mal v pláne ho nasadiť počas zápasu so Slováckom. Zhoda okolností však spôsobila to, že Griger sa dostal na ihrisko skôr, ako všetci čakali. Už v 23. minúte vymenil zraneného Ondřeja Mihálika. "Verili sme, že do zápasu vstúpime dobre a potom môže on, ako striedajúci hráč, vniesť do hry novú energiu, rýchlosť a dravosť. Samozrejme, neplánovali sme, že sa Ondro zraní. Pre Adama to bolo ťažké, ale niekedy je lepšie, keď ste rovno hodený do vody," uviedol Horejš.

Griger mal nádejnú šancu už v prvom polčase, no brankár Milan Heča dokázal pohotovým zákrokom vyraziť loptu do žrde. Rodák z Prešova si nechal hviezdny moment na 67. minútu, keď využil zaváhanie v rozohrávke hostí. V pokutovom území obišiel kapitána Stanislava Hofmanna a následne rutinérsky zakončil. "Videl som, že lopta prepadla, tak som do toho vbehol. Keď som išiel v šestnástke do súboja jedného proti jednému, vedel som, že buď ma súper sfauluje alebo prejdem a skúsim to zakončiť. A vyšlo to," povedal pre O2 TV Sport. VIDEO: Zostrih zo zápasu Hradec Králové - Slovácko

V 89. minúte prispel aj tretiemu gólu domácich, keď vybojoval loptu pri postrannej čiare a následne ju Daniel Horák posunul do šance Čmelíkovi. Práve sila v súbojoch je jednou z domén slovenského útočníka. "S Tomášom Petrášekom sme si to skúsili na tréningu, keď si hrotoví útočníci mali pokrývať loptu. Zhodli sme sa, že Adam sa vie poriadne zakoreniť. Má veľkú silu, čo podľa mňa spoznali aj chlapci zo Slovácka," povedal v rozhovore pre klubový web obranca a strelec úvodného gólu Filip Čihák.

Neváhal ani sekundu Nad výkonom Adama Grigera žasli aj českí novinári. Väčšina ich otázok sa trénera Horejša sa týkala práve bezmála dvojmetrového (194 cm) zakončovateľa. "Kde ste ho vôbec vzali?," začal sériu otázok jeden z novinárov. "Bola to úplná náhoda. Prišiel s tým náš videoanalytik Filip Pražák, keďže sme stále zháňali klasickú útočnú deviatku. Dostal tip od jedného manažéra, s ktorým je v kontakte. Pozreli sme sa na neho a potom veľká vďaka patrí športovému riaditeľovi Jirkovi Sabouovi, ktorý do toho dal všetku energiu," povedal tréner. Okrem iného priznal, že vzhľadom na Grigerovu výšku ho zaujala jeho pohybová kultúra, orientácia v pokutovom území a celkovo jeho návyky ako si napríklad vie zakryť loptu, keď je chrbtom k bráne.

Slovenský futbalista Adam Griger sa teší z prvého gólu v drese Hradca Králové. (Autor: FC Hradec Králové/instagram)

"Typologicky sme chceli práve takéhoto chlapca. Verili sme, že keď bude dobre pracovať, tak pôjde výkonnostne hore," dodal Horejš. Hosťovanie Grigera v Hradci Králové sa podarilo dotiahnuť na poslednú chvíľu. Český klub ma tiež zaistenú opciu na jeho prípadný prestup. "Udialo sa to rýchlo. Ráno mi agent volal, že je takáto možnosť. Bol som tomu okamžite naklonený a po tréningu mi povedal, že je to na spadnutie. Napokon sa to v priebehu dňa dohodlo," uviedol.

Slovenský futbalista chce v klube predvádzať kvalitné výkony, ktoré by mu pomohli k účasť na domácich ME hráčov do 21 rokov v roku 2025. "Určite sa tam chcem dostať, rovnako ako všetci ostatní. V Hradci chcem zabojovať o miesto v zostave, aby som pravidelne hral a dával góly. Potom sa možno dostanem aj do národného tímu," povedal Griger. Ľudia snívajú, Šatkov tréner nie Aj vďaka jeho presnému zásahu dosiahol Hradec Králové štvrté víťazstvo z piatich domácich zápasov a v tabuľke Chance ligy mu patrí 6. miesto. Od špecializovaného portálu SofaScore dostal Griger známku 7,8, vďaka čomu boli spolu s obrancom Ľubomírom Šatkom najlepšími Slovákmi v zahraničných ligách od 20. do 22. septembra 2024.

Hodnotenie najlepších slovenských futbalistov v zahraničných ligách. (Autor: SofaScore)

Šatka, ktorý pôsobí v tureckom Samsunspore, prispel k najtesnejšiemu víťazstvu 1:0 na pôde Rizesporu. Odohral celý zápas, vyhral päť osobných súbojov, mal 58 dotykov s loptou a trikrát ju vybojoval. Samsunspor v šiestich kolách inkasoval len tri góly a pri štyroch svojich víťazstvách zakaždým udržal čisté konto. Priemer 0,5 inkasovaného gólu na zápas je najlepší spomedzi všetkých tímov Süper Lig. Klub, ktorý v predošlej sezóne skončil trinásty o tri body pred pásmom zostupu, je aktuálne na štvrtom mieste, no tréner krotí emócie.

"Je slobodné snívať, každý môže snívať, ale ja nie som ten typ človeka. Naším prvoradým cieľom je udržať sa v lige. Máme 12 bodov, čo na zotrvanie stačiť nebude. Každý zápas bude dôležitý, no budeme sa snažiť robiť našim fanúšikom radosť, povedal Thomas Reis. Tupta napodobnil Jorginha V poradí najlepších Slovákov tento raz jednoznačne dominujú hráči z českej ligy. V top 5 sú traja a až polovica je v elitnej desiatke. Na treťom mieste sa so zámkou 7,6 umiestnil útočník Liberca Ľubomír Tupta, ktorý paradoxne prekonal ďalšieho v poradí Tomáša Frühwalda.

Reprezentačný útočník zarmútil niekdajšieho gólmana Ružomberka z pokutového kopu, pričom si tesne pred kopom "poskočil" po vzore Jorginha. Frühwalda pri jeho debute v drese Bohemiansu prekonal ešte Marek Icha, no pripísal si aj štyri úspešné zákroky, vďaka ktorým sa duel skončil 2:2. "Dostal dva góly, ale nejaké ťažké strely tam vyriešil. Bude si musieť zvyknúť, že v Česku je viac ťažkých zápasov ako na Slovensku, nič v zlom.

Chytá za slovenskú 21-tku, je v širšom hľadáčiku seniorskej reprezentácie, takže musí ukázať, že na to má. Pri je debute to bol solídny výkon bez žiadnych výkyvov," povedal tréner "klokanov" Jaroslav Veselý. Najlepšiu päticu doplnil Dávid Hancko, ktorý má za sebou ťažký týždeň. V Lige majstrov totiž Feyenoord nečakane vybuchol s Bayerom Leverkusen 0:4 a cez víkend sa až nečakane potrápil s NAC Breda (2:0).