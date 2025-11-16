Návrat Zidana na trénerskú lavičku. Španieli aj Francúzi majú jasno

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane (Autor: SITA/AP)
Sportnet|16. nov 2025 o 23:52
Francúz by sa mal stať trénerom národného tímu.

PARÍŽ. Zinedine Zidane sa stane novým trénerom francúzskej reprezentácie, tvrdí španielsky denník AS i viaceré francúzske médiá.

Udeje sa tak po skončení budúcoročného svetového šampionátu, po ktorom súčasný tréner Didier Deschamps opustí lavičku Les Bleus.

"Čoskoro budem opäť trénovať," priznal Zidane pred niekoľkými dňami pre miestne médiá.

V Španielsku sa špekulovalo aj o možnom prepojení s Realom Madrid, no podľa Josého Félixa Díaza z AS sa tieto informácie nezakladajú na pravde.

S kráľovským klubom vyhral Francúz v pozícii trénera trikrát Ligu majstrov.

Deschamps údajne plánuje po skončení svôjho posobenia na francúzskej lavičke trénovať v Saudskej Arábii. Jeho agenti už začali s potrebným vybavovaním na Arabskom polostrove, dodáva AS.

