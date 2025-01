Žilina začala zimnú prípravu aj s Jamborom, o Pekaríkovi rozhodne telefonát

"Šošoni" budú trénovať najskôr v domácich podmienkach, neskôr sa presunú do Spojených arabských emirátov. V príprave majú na programe štyri zápasy, v tíme trénera Michala Ščasného sa udialo niekoľko zmien.

Hlavnou témou, ktorá zaujíma nielen fanúšikov Žiliny, je pokračovanie Petra Pekaríka.

"Keď sme ho angažovali, tak sme sa dohodli len na pôsobení do konca jesennej časti. Bola to jeho požiadavka, pretože mal s Herthou Berlín rozrobené nejaké veci ešte v priebehu zimnej časti, že ak predajú jedného hráča, tak by bol skúsená alternatíva na túto pozíciu.

Povedali sme si, že si priebežne zavolá buď so mnou, alebo s majiteľom a povieme si, čo ďalej," prezradil nedávno športový manažér Karol Belaník v klubovom podcaste 1908 FM.

VIDEO: Belaník o príprave Žiliny