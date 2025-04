Gašparík netajil sklamanie z výkonu Trnavy: Niektorí chalani vyzerali veľmi, veľmi slabo

Zápas sa pre Žilinu začal sľubne, zverenci Michala Ščasného otvorili duel aktívne, no znovu doplácali na slabú efektivitu, reagoval na to aj žilinský tréner po zápase: „Chalani podali výborný výkon vo vysokom tempe, znovu sme však neboli dostatočne kvalitní v zakončení, v tomto musíme pridať.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zdolali v priamom súboji o druhé miesto tabuľky Niké ligy Trnavu 2:1 a urobili tak dôležitý krok nielen k celkovému umiestneniu v tabuľke, no i k účasti v európskych klubových súťažiach v novej sezóne.

Vedenie Trnavy však nebolo dlhé, v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Adang a rovnaký hráč v 71. minúte dostal Žilinu do vedenia.

Michal Ščasný na margo afrického útočníka podotkol: „Adang konečne pretavil svoje tréningové úsilie do gólov, som za to naozaj rád. Dnes odohral aj so Samom Ďatkom výborný zápas.

Zo Sama mám špeciálnu radosť, pretože je výborný chlapec, skromný. Nedostával toľko príležitostí, ale teraz sa jednej chopil a zaklopal na dvere základnej zostavy.“

