Nad ponukou dlho nepremýšľal. Bari predĺžil zmluvu so Žilinou

ŽILINA. Slovenský futbalista Kristián Bari si bude obliekať dres MŠK Žilina minimálne do konca roka 2027. S účastníkom Niké ligy sa dohodol na predĺžení kontraktu.
Dvadsaťštyriročný ľavý obranca prišiel do žilinského „béčka“ v roku 2020 z Dunajskej Stredy.
Debut v najvyššej slovenskej súťaži si odkrútil v júli 2022 a v A-tíme si postupne vybojoval miesto v základnej zostave.
„Mal som ešte platnú zmluvu, ale klub prišiel s ponukou na jej predĺženie a ja som nad tým dlho nepremýšľal. Veľmi si vážim dôveru vedenia a celého realizačného tímu. Znamená to pre mňa veľa.
V Žiline som sa futbalovo aj osobnostne posunul a cítim, že tu môžem aj naďalej rásť. Mojím cieľom je odvďačiť sa najmä na ihrisku, a to výkonom, ktorý pomôže tímu a ukáže, že dôvera vo mňa má opodstatnenie. Verím, že tímovou silou dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili,“ uviedol Bari pre klubový web.