Nad ponukou dlho nepremýšľal. Bari predĺžil zmluvu so Žilinou

Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Roland Galčík (Podbrezová)
Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Roland Galčík (Podbrezová) (Autor: TASR)
TASR|4. sep 2025 o 15:06
ShareTweet0

V Žiline pôsoboí od roku 2020.

ŽILINA. Slovenský futbalista Kristián Bari si bude obliekať dres MŠK Žilina minimálne do konca roka 2027. S účastníkom Niké ligy sa dohodol na predĺžení kontraktu.

Dvadsaťštyriročný ľavý obranca prišiel do žilinského „béčka“ v roku 2020 z Dunajskej Stredy.

Debut v najvyššej slovenskej súťaži si odkrútil v júli 2022 a v A-tíme si postupne vybojoval miesto v základnej zostave.

„Mal som ešte platnú zmluvu, ale klub prišiel s ponukou na jej predĺženie a ja som nad tým dlho nepremýšľal. Veľmi si vážim dôveru vedenia a celého realizačného tímu. Znamená to pre mňa veľa.

V Žiline som sa futbalovo aj osobnostne posunul a cítim, že tu môžem aj naďalej rásť. Mojím cieľom je odvďačiť sa najmä na ihrisku, a to výkonom, ktorý pomôže tímu a ukáže, že dôvera vo mňa má opodstatnenie. Verím, že tímovou silou dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili,“ uviedol Bari pre klubový web.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Sebastián Čorňak (s číslom 8) dal v zápase Geča - Lokomotíva Košice dva góly.
    Sebastián Čorňak (s číslom 8) dal v zápase Geča - Lokomotíva Košice dva góly.
    Štvrtoligový nováčik z východu takmer zaskočil tradičný klub. K obratu zavelil oslávenec
    Titanilla Bőddnes 15:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Nad ponukou dlho nepremýšľal. Bari predĺžil zmluvu so Žilinou