ONLINE: MŠK Žilina - SFC Opava dnes, Prípravný zápas LIVE (sobota)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a SFC Opava dnes hrajú prípravný zápas.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - SFC Opava (Prípravný zápas LIVE, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
31.01.2026 o 13:00
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Opava
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu z posledného prípravného zápasu MŠK Žilina pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy. Šošoni v generálke vyzvú český tím Slezský FC Opava, zápas sa začína o 13:00, my si ešte predtým v krátkosti oba tímy predstavíme.
Žiline patrí po jeseni v tabuľke Niké ligy štvrté miesto so ziskom 34 bodov. Počas zimnej prestávky došlo v kádri len k miernym zmenám. Do nórskeho tímu Viking Stavanger prestúpil 23-ročný brankár Ľubomír Belko. Do tímu naopak pribudli ofenzívny futbalisti – Nehuén Mendoza z Argentíny a Daniel Homet zo Španielska. V príprave si Žilinčania zmerali sily so zaujímavými súpermi, takéto boli výsledky:
MŠK Žilina – Górnik Zabrze 0:1
Lech Poznaň – MŠK Žilina 2:1 (gól MŠK Ďatko)
FC Elimai – MŠK Žilina 0:4 (góly MŠK Káčer, Iľko, Svoboda, Mendoza)
FC Riga – MŠK Žilina 3:2 (góly MŠK Faško, Roginič)
Opave patrí po jeseni v tabuľke druhej českej ligy štvrté miesto so ziskom 28 bodov. Slezský fotbalový club Opava je tradičný český futbalový celok, ktorý patrí medzi najstaršie kluby v regióne. Počas svojej histórie sa predstavil aj v najvyššej českej lige, kde si vybojoval účasť aj v medzinárodnom Pohári Intertoto. Po menších výkyvoch v posledných rokoch pôsobí pravidelne v českej druhej najvyššej súťaži – Chance Národní lige. Opava sa môže opierať o silnú fanúšikovskú základňu a má výrazný klubový charakter s hlbokými koreňmi v regióne Slezska.
S Opavou sa v zimnej príprave stretne MŠK po siedmich rokoch. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili Česi, pričom z aktuálneho kádra Žiliny si tento duel pamätá dvojica Káčer a Minárik.
V rámci aktuálnej zimnej prípravy si Opava poradila s treťoligovou Hlubinou dvakrát – 7:1 a 5:0, proti prvoligovej Karvinej prehrala 1:3 a v stredu zvíťazila nad Frýdkom-Místkom 3:0.
Zápas sa pod Dubňom začína o 13:00, veríme, že budete zápas sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body