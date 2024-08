Prvé víťazstvo v sezóne. Žilina doma hladko zdolala Michalovce

Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Súhlasím s trénerom hostí, povedal presne to, čo by som povedal ja. Je škoda, že sme nepremenili šance v prvom polčase, mohli sme o výsledku rozhodnúť skôr. Na začiatku druhého polčasu sme dostali gól zo štandardky, na čom musíme popracovať. Potom sme mentálne vypadli na 7-8 minút, chvalabohu sme dali gól a následne si zápas ustrážili. Ďakujem chalanom za výkon a gratulujem k výhre."

Anton Šoltis, tréner MFK Michalovce: "My sme v prvom polčase hrali odovzdaný futbal, súper dominoval, my sme zle riešili veci, čo sa mi nepáčilo. Penalta bola sporná, VAR si ešte pozriem. Do druhého polčasu sme chceli od hráčov dôraz, sebavedomie. Išli sme do vyrovnania, ale uleteli sme a súper sa rýchlo dostal do vedenia. So zápasom sme chceli ešte niečo urobiť, ale Žilina si to dnes uhrala a zaslúžene vyhrala."