Oddychuje, Newcastle ani United ho nelákajú. Zidane by prijal iba dve ponuky

Zidane podľa aktuálnych informácií španielskeho denníka El Mundo Deportivo o skorom návrate do klubového futbalu vôbec neuvažuje.

A rovnaký záver platí aj v prípade Manchestru United, kde to má údajne nahnuté Ole Gunnar Solskjaer po nedávnom výprasku 0:5 v Premier League od Liverpool FC.

BRATISLAVA. Ak sa v súvislosti s obsadením postu trénera v anglickom futbalovom tíme Newcastle United spomenulo meno Zinedine Zidane, je to slepá ulička.

Do zbierky trofejí pridal aj Španielsky superpohár či prvenstvo na majstrovstvách sveta klubov.

Druhou a možno reálnejšou alternatívou by bolo nástupníctvo na lavičke francúzskej reprezentácie po jeho niekdajšom spoluhráčovi z národného tímu Didierovi Deschampsovi.

V jeho zornom poli zostávajú údajne iba dve trénerské možnosti. A obe súvisia s francúzskym futbalom. Prvou by bolo prevzatie veľkoklubu Paríž St. Germain, ktorý však aktuálne úspešne vedie Argentínčan Mauricio Pochettino.

"Saint-Germain by znamenal návrat domov a každodennú prácu s tímom nabitým hviezdami, akými sú Messi, Neymar, Mbappé či Ramos. Hovorí sa, že Mbappé úprimne obdivuje Zidana a jeho dlhoročný vzťah s Ramosom je všetkým známy.

Druhá možnosť - reprezentácia - by bola pre neho takmer ideálna. Znamenalo by to, že sa ani nemusí sťahovať z Madridu. Musí si však počkať na koniec Deschampsa," dovolil si špekulovať spomenutý španielsky športový web.