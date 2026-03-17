Mladé Slovenky sa udržali v elitnej divízii. Rozhodli gólom v nadstavenom čase

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
A-divízia, 7. skupina:
Wales - Slovensko 1:2 (1:0)
Góly: 32. Griffithsová - 75. Zacharová, 90.+4 Bodnárová
Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov zdolali v utorkovom stretnutí na turnaji druhej fázy kvalifikácie ME v Newporte domáce Walesanky 2:1.
V 7. skupine si pripísali prvé víťazstvo a v tabuľke obsadili so ziskom 3 bodov konečné tretie miesto, ktoré znamená udržanie sa v A-divízii.
Zverenky trénera Jozefa Jelšica prehrávali ešte štvrťhodinu pred koncom 0:1, ale potom gólmi Lucie Zacharovej a Sofie Bodnárovej otočili skóre a rozhodli, že do „béčka“ zostúpi Wales.
Slovenky predtým na turnaji prehrali s Poľkami 0:3 a s Holanďankami kontumačne 0:3, keď zápas neodohrali pre virózu, pre ktorú nemohla nastúpiť viac než polovica hráčok.