Slovenky sa chcú vo Walese pobiť o postup: Sme pripravené urobiť historický výsledok

CARDIFF. Slovenská ženská futbalová reprezentácia chce zostať v hre o postup na budúcoročné ME aj po utorkovej odvete 1. kola play off na ihrisku Walesu.

Walesanky sú v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o viac ako dvadsať miest vyššie ako Slovenky a v Cardiffe ich bude hnať dopredu búrlivé publikum. Očakáva sa návšteva okolo 10-tisíc divákov.

"Už sme sa o tom v realizačnom tíme rozprávali. Kostra družstva už takéto návštevy zažila nie raz a ja pevne verím, že to bude skvelé," vyhlásil Švihorík.

Patrícia Hmírová ako jedna z opôr tímu si uvedomuje dôležitosť utorkového súboja: "Prvý zápas sme zvládli dobre a ja dúfam, že po odvete to budeme práve my, kto sa bude tešiť z postupu do ďalšej časti play off. Cítim z dievčat, že sme pripravené urobiť tento historický výsledok."

Víťaz tohto dvojzápasu si zahrá opäť vo formáte doma - vonku o miestenku na záverečný turnaj s úspešnejším z dvojice Gruzínsko - Írsko (prvý zápas 0:6).