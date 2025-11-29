Slovenky uzavreli rok prehrou s mladým výberom USA. Preverili nás, vravel tréner

Slovenské futbalistky uzavreli kalendárny rok 2025 prehrou 0:1 v piatkovom prípravnom zápase v Senci, ktorú im uštedril výber USA do 23 rokov.
V marci už zverenky trénera Petra Kopúňa pôjdu naostro v kvalifikácii MS, ich prvým súperom bude Lotyšsko (3.3.) a následne vycestujú do Portugalska (7.3.).
V slovenskom tábore si pochvaľovali možnosť odohrať stretnutie s Američankami. „Toto sme presne potrebovali, takého súpera, ktorý nás preveril. V prvom polčase sme sa nevedeli najmä organizačne dostať do toho, čo ony hrali, ale v tom druhom sme sa popresúvali a zrazu to bolo niečo celkom iné.
Mrzí ma, že sme opäť dostali takýto gól, keby to bolo niečo iné, tak to beriem. Teším sa, že sme mali možnosť si takýto zápas zahrať,“ uviedol pre web SFZ Kopúň.
Skúsená Jana Vojteková len potvrdila slová trénera, že toto meranie síl im veľa dalo smerom ku kvalifikácii MS, ktorá sa začne už o niečo vyše tri mesiace.
„Bol to výborný zápas, rýchly s veľkým nasadením na oboch stranách. Som veľmi rada, že sme mali možnosť takýto duel odohrať. Jediné, čo mi je ľúto, že sme nestrelili aspoň jeden gól a nebola z toho aspoň remíza,“ vyjadrila sa podľa futbalsfz.sk.
Jedna z najaktívnejších slovenských futbalistiek v tomto stretnutí bola Laura Retkesová, ktorej futbal v piatok naozaj chutil.
„Myslím si, že lepšiu prípravu na ostré kvalifikačné stretnutie sme ani nemohli mať. Škoda, že nám rozhodkyne neuznali dva góly, výsledok mohol byť iný.“