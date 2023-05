Slovenky spoznali súperov v Lige národov, opäť sa stretnú s Fínkami

Štyria víťazi skupín B-divízii postúpia do A-divízie, štyri tímy z 2. miest hrajú proti tímom z 3. miest v A-divízii, lepší z dvojice bude zaradený do A-divízie nasledujúcej edície, zdolané tímy budú hrať v béčku.

Tri najlepšie tímy na 3. mieste z B-divízie nastúpia proti trom najlepším tímom z 2. miest v C-divízii, víťazi sa zaradia do béčka v kvalifikácii ME, zdolané tímy budú hrať v C-čku. Najnižšie umiestnený tím na treťom mieste a štyri tímy na štvrtom mieste z B-divízie zostúpia do C-divízie.