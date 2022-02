Jediný triumf Slovenska na turnaji. Futbalistky zdolali Poľsko

Peter Kopúň, tréner SR: "Som šťastný, že sme konečne vyhrali a že sme dali dva krásne góly. Veď o to sme sa snažili celý turnaj. Naše víťazstvo je zaslúžené, šli sme za ním, vzadu sme nerobili chyby, vyšli nám aj striedania, Šurnovská so Semanovou sa podpísali pod góly, Bartovičová spolu so spoluhráčkami vzadu pod nulu. V rebríčku sú Poľky vyššie ako my, ukázalo sa, že náš tím môže hrať s každým, ale musí byť na to náležite pripravený."