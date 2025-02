Slovenky začínajú prípravu na Ligu národov, cieľ je postup do vyššej divízie

"Našou povinnosťou je sa vrátiť do skupiny, kde by sme podľa mňa mali patriť a v ktorej by sme aj chceli konkurovať ostatným tímom, teda do béčka. Ďalším cieľom je dať priestor hráčkam, ktoré ho toľko nedostávali v B-divízii.

Je totiž najvyšší čas, aby aj ony začali vstupovať do kvalifikačných zápasov, pretože sa potrebujú pripravovať na možnú líderskú pozíciu v družstve," vyjadril sa pre web futbalsfz.sk Kopúň.

Ten v nominácii na zápasy S Faerskými ostrovmi a Moldavskom urobil zopár zmien.

"Myslím si, že najväčším prekvapením je návrat brankárky Aniky Toth do reprezentácie. Začala totiž hrať profi futbal a vďaka tomu bolo jednoduchšie ju nominovať. V minulosti sme totiž museli na istú dobu spoluprácu s ňou prerušiť kvôli škole. Tým, že teraz prestúpila, sa otvorila možnosť na jej vyžiadanie.

Som veľmi vďačný za to, že spôsob práce s dievčatami je v takej rovine, že sa v reprezentácii cítia dobre a chcú sa sme vrátiť. Je to príjemné povzbudenie nás všetkých okolo. Mňa navyše teší, že sa nám tým zvyšuje konkurencia na brankárskom poste a to nielen príchodom Aniky.

Veď Paťa Chládeková prestúpila do Turecka, Marína Štefániková bude prechádzať do ženského futbalu. Skrátka, bude to veľmi zaujímavé smerom do budúcnosti," zamyslel sa Kopúň, ktorého teší návrat Karolíny Bayerovej.

Tá dlho laborovala so zraneným členkom a podstúpila aj operáciu. "Karolína je konečne zdravá a hlavne pripravená hrať. Dostáva sa do dobrej formy, veď aj jej trénerka v klube sa opiera o jej dobré výkony," dodal Kopúň pre web SFZ.

Trénera Sloveniek naopak veľmi mrzia zranenia stálic tímu. "Ešte nie je k dispozícii Janka Vojteková, ktorá už roky patrí medzi piliere našej obrany. Zranenie nedovoľuje sa plnohodnotne k nám pripojiť ani Kristíne Panákovej, preto figuruje medzi náhradníčkami.

V rovnakej pozícii bude aj Sofia Anna Škerdová, ktorá má svalový problém. Verím, že už nám pre zranenie nevypadne nikto," zaželal si Kopúň.