Prianie je zvíťaziť. Slovenské futbalistky sa pripravujú na baráž Ligy národov

"Čakáme tam náročné podmienky. Nevieme, aké bude počasie. Uvidíme, čo vymyslí súper, ale pravdepodobne proti nám budú brániť s viacerými hráčkami a na to sa aj pripravujeme. Atmosféra je vynikajúca. Dievčatá sa veľmi tešili, keďže naposledy hrali v decembri," uviedol Švihorík

Vyjadril sa aj k zdravotnému stavu v tíme a núteným zmenám: "Bohužiaľ, dve hráčky nám prišli zranené. Martina Šurnovská zo Slavie má svalový problém s priťahovačom a Patrícia Mudráková z Ostravy prišla so zraneným kolenom."

Namiesto nich realizačný tím povolal Michaelu Ferencová z devätnástky, ktorá mala odletieť s tímom do Turecka (WU19 čaká dvojzápas proti Turkyniam - pozn.), a Sáru Kršiakovú zo Spartaka Myjava.

Posunuli sme sa v kvalite, verí Švihorík

Slovenky skončili v B2-skupine so ziskom ôsmich bodov na treťom mieste za Fínskom a Chorvátskom. Ešte proti Severankám v decembri však boli v hre aj o druhú priečku v skupine a šancu bojovať o postup do vyššej kategórie.

"Zápas bol do poslednej chvíle hrateľný a pevne sme verili, že ho vyhráme a dostaneme sa do opačnej baráže. To bol náš prvotný cieľ."

"Výkon bol zaslúžený a verili sme, že to môžeme aj zvládnuť. Do spomínaného duelu ešte nebolo rozhodnuté o postavení v skupine. Ak však nadviažeme na tento výkon, verím, že to bude dobré," povedala Diana Bartovičová.

Oba tímy odohrali štyri vzájomné zápasy, naposledy v kvalifikácii o postup na ME 2022. Vtedy obe stretnutia vyhrali Slovenky (vonku 2:1 a doma 2:0).

"Náš realizačný tím to zažil. Verím, že sme sa ako tím odvtedy zmenili, posunuli sa v kvalite a popracovali na našom hernom prejave. Dokazujú to aj predchádzajúce kvalifikačné stretnutia. Súper je skôr individuálne nepríjemný.

Má dve hráčky, ktoré pôsobia v zahraničí a sú najvýraznejšie v družstve. Práve cez ne sa budú chcieť pravdepodobne presadiť. Hrajú skôr silovejší futbal a nie taký kombinačný ako my," pokračoval asistenta trénera SR.