Slovenky s ďalším problémom pred duelom s Fínskom. Absentovať bude aj obrankyňa

Diana Lemešová.
Diana Lemešová. (Autor: Archív DL.)
TASR|8. apr 2026 o 12:59
Zverenky trénera Petra Kopúňa sa od utorka pripravujú v Poprade.

Z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie vypadla v príprave na kvalifikačné zápasy o postup na MS 2027 obrankyňa Diana Lemešová. Slovenský futbalový zväz (SFZ) to v stredu potvrdil na svojej oficiálnej stránke.

Zverenky trénera Petra Kopúňa sa od utorka pripravujú v Poprade na stretnutia s Fínkami (14. apríla) a Portugalčankami (18. apríla).

Ešte pred zrazom vypadla z nominácie Aneta Surová pre vážne zranenie členka. Najnovšie sa k nej pridala aj Lemešová, ktorá absolvovala v utorok v Bratislave vyšetrenie MRI, a to potvrdilo natrhnutie väzov v členku.

Nahradila ju Barbora Vargová, k tímu sa mala pripojiť už na stredajšom tréningu.

Slovenkám patrí v tabuľke 3. skupiny B-divízie priebežná tretia pozícia. Nadchádzajúce dva duely veľa napovedia o ich šanciach umiestniť sa v prvej polovici štvorčlennej tabuľky, cesta na svetový šampionát by však mohla viesť aj cez tretiu priečku.

Diana Lemešová.
Diana Lemešová.
Slovenky s ďalším problémom pred duelom s Fínskom. Absentovať bude aj obrankyňa
dnes 12:59
