Záujem o organizáciu ME žien je veľký. O status hostiteľa sa pobijú štyria kandidáti

Medzi krajiny patrilo pôvodne aj Taliansko, ktoré už však momentálne nemá záujem.

NYON. Štyria kandidáti sa uchádzajú o usporiadanie turnaja majstrovstiev Európy vo futbale žien v roku 2029.

Podľa piatkového vyhlásenie Európskej futbalovej únie (UEFA) chce šampionát usporiadať Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Dánsko v spoločnej kandidatúre so Švédskom.

Nemci už dvakrát turnaj organizovali (1989, 2001), Dáni so Švédmi spoločne privítali európske mužstvá v roku 1997.

Švédsko bolo dejiskom aj v roku 2013. Poliaci a ani Portugalčania ešte nehostili európsky šampionát žien. O dejisku pätnástej edície ME žien sa rozhodne 3. decembra.

