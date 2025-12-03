Chcú pritiahnuť viac ako milión divákov. ME žien 2029 usporiada Nemecko

Majstrovstvá Európy vo futbale žien v roku 2029 bude hostiť Nemecko. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin to oznámil v stredu vo švajčiarskom Nyone.
Okrem Nemecka kandidovalo aj Poľsko a spoločne Dánsko so Švédskom. „Chcem úprimne poďakovať všetkým trom delegáciám za ich neúnavnú prácu a odhodlanie počas celého procesu.
Každá kandidatúra ukázala víziu a výnimočnú tímovú spoluprácu medzi národnými zväzmi, vládami a miestnymi odborníkmi.
Všetci boli inšpirovaní štandardom, ktorý minulý rok v lete nastavilo Švajčiarsko. Blahoželáme Nemecku – tešíme sa na nezabudnuteľný turnaj v lete 2029,“ citoval Čeferina portál uefa.com.
Švajčiarsko stanovilo rekord v návštevnosti turnaja pri organizácii ME 2025, keď počet divákov presiahol 650-tisíc divákov s priemerom 21-tisíc na zápas.
Nemecko očakáva, že pritiahne viac ako milión divákov na štadióny v Mníchove, Dortmunde, Kolíne, Düsseldorfe, Frankfurte, Hannoveri, Lipsku a Wolfsburgu.
„Myslíme si, že štadióny dokážeme zaplniť, pretože ženský futbal sa v posledných rokoch výrazne rozvinul,“ citovala agentúra AP Heika Ullricha, lídra nemeckej kandidatúry.
Nemecko bolo tiež vnímané ako bezpečná voľba pre rozšírený formát turnaja s 24 tímami, ktorý sa do budúcna očakáva, no pre ostatných uchádzačov by bol náročnejší. Nie je jasné, či UEFA môže ešte urýchliť toto rozšírenie už pre šampionát v roku 2029.