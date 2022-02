Nočná mora sa zapísala do histórie. Futbalistka si dala tri vlastné góly

Zakrátko na to ju česká trénerka Jitka Klimková stiahla z ihriska. Novozélanďanke bolo do plaču, preto ju za čiarou objala.

Obrankyňa Liverpoolu začala svoj najhorší výkon kariéry v 5. minúte. Za pár sekúnd si poslala loptu do vlastnej siete opäť. Dielo skazy dokonala v 36. minúte.

Novozélanďanka si v zápase proti USA strelila hetrik do vlastnej brány.

BRATISLAVA. Katastrofa, nočná mora, tragikomédia. To sú slová, ktorá sa spájajú s futbalistkou Meikayla Moorovou.

„Na ihrisku stratila orientáciu. Bolo to brutálne. Ako keď si sypeš soľ do rany,“ na katastrofálny výkon reagovala futbalová expertka Sky TV Rosie Whitová.

Ten si hetrik do vlastnej brány strelil v zápase belgickej ligy Anderlecht – Germinal Ekeren.

„Každý hráč, ktorý hral futbal a je jedno na akej úrovni, mal skvelé a zlé zápasy. Moorová mala ťažký deň v kancelárii. Samozrejme, že je smutná a sklamaná, ale je to neuveriteľná osoba a futbalistka, ktorá patrí do tímu. Všetci v tejto pre ňu ťažkej chvíli stojíme za ňou,“ pre agentúru Reuters uviedla trénerka Nového Zélandu Jitka Klimková.

Podľa nej trénerka nemala na výber a musela 25-ročnú hráčku stiahnuť z ihriska.

„Neexistuje spôsob, ako by sa z toho mentálne dostala. Už jeden vlastný gól stačí na to, aby ste sa psychicky dostali do zatratenej situácie. Nie ešte tri,“ uviedla a dodala:

„Ja osobne by som ju stiahla cez polčas. Pretože väčšia urážka pre futbalistku, ako striedať ju pred prestávkou nie je.“

Novozélanďanky nakoniec v zápase SheBelieves Cupu v Kalifornii prehrali 0:5. Bola to sedemnásta prehra proti USA z posledných devätnástich stretnutí.

Jediná výhra prišla v prvom zápase pred 35 rokmi.

„Tím teraz musí stáť pri Moorovej, podporovať ju. Je dôležité, aby si čo najskôr zvýšila sebavedomie a mohla sa postaviť na ihrisko,“ uviedla bývalá reprezentantka Nového Zélandu Annalie Longová.