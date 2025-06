Megalomanstvo FIFA má negatívny vplyv na životné prostredie. Znižovanie uhlíkovej stopy? Opak je pravdou

NEW YORK. Bude to jedna z najviac megalomanských akcií v histórii športu.

"Na rozdiel od olympijských hier, kde sa uhlíková stopa v posledných niekoľkých edíciách naozaj znižovala, je to v prípade majstrovstiev sveta mužov úplne naopak," povedal agentúre AFP David Gogishvili, geograf na Univerzite v Lausanne a špecialista na megašportové podujatia.

Organizátori tvrdia, že 72 zápasov v základnej čast, keď sa bude hrať v 12 skupinách po štyri tímy, bude rozdelených do troch tzv. regionálnych uzlov.

To znásobuje náročnosť na leteckú dopravu pre tímy, funkcionárov, médiá a tiež viac ako päť miliónov fanúšikov, ktorých účasť sa očakáva podľa odhadov FIFA.

Spoločná britská správa o futbale a životnom prostredí, ktorú vo februári zverejnili New Weather Institute a Scientists for Global Responsibility pod názvom "Špinavé riešenie", uviedla, že finálový zápas na majstrovstvách sveta mužov generuje emisie 26-krát až 42-krát vyššie ako zápas niektorej z elitných domácich futbalových súťaží.

"Neukojiteľná túžba FIFA po raste znamená viac športovcov, viac fanúšikov, viac hotelovej infraštruktúry, viac letov. Je to taký nekonečný cyklus. A zodpovední sa tvária, že všetko je v najlepšom poriadku," vyhlásil expert Gogishvili.

A na záver ešte jedno zovšeobecňujúce, ale zrejme pravdivé tvrdenie.

"S každým ďalším zápasom pridaným do futbalového kalendára FIFA alebo národných futbalových asociácií sa svet stáva menej bezpečným miestom,“ uvádza sa v správe New Weather Institute a Scientists for Global Responsibility.