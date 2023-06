Holanďania majú zálusk na trofej. Koeman: Dúfajme, že tentoraz ho vyhráme

"Proti Chorvátsku je to vždy ťažké. Je to naozaj silný tím a my budeme musieť byť čo najlepší, aby sme sa dostali do finále.

Chorváti sú fyzicky odolní a hrajú na najvyššej úrovni. V roku 2019 sme sa dostali do finále. To sme prehrali a teraz máme doma príležitosť dosiahnuť ďalšie finále.

Dúfajme, že tentoraz ho vyhráme," povedal Koeman podľa uefa.com.

Holanďania pod súčasným trénerom síce prehrali úvodný duel B-skupiny kvalifikácie ME 2024 vo Francúzsku (0:4), no potom zdolali doma Gibraltár 3:0.

V LN im nepomôžu pre zranenia útočník Memphis Depay ani obranca Matthijs de Ligt.