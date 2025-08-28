Slovan musí ísť vo Švajčiarsku all-in. Pozrite si zostavu proti Young Boys Bern

Róbert Mak
Róbert Mak (Autor: TASR)
Sportnet|28. aug 2025 o 19:44
Pozrite si zostavy zápasu Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava v odvete play-off o Európsku ligu.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes čaká rozhhodujúci súboj o postup do ligovej fázy Európskej ligy.

V odvete play-off sa pokúsia na pôde švajčiarskeho Young Boys Bern zmazať jednogólové manko z prehry prvého zápasu 0:1.

V bráne nastúpi tradične Dominik Takáč, pred ním bude figurovať štvorica obrancov Guram Kašia, Kenan Bajrič, Sandro Cruz a Cesar Blackman.

Facebook príspevok

V strede poľa sa predstaví trojica Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Danylo Ignatenko.

V útoku nastúpia Dávid Strelec, Tigran Barseghjan a Róbert Mak.

Zápas štartuje o 20.00 h a vysielať ho bude naživo stanica Dajto či streamovacia platforma Voyo.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

Zostavy zápasu

Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Virginius, Raveloson, Fernandes, Monteiro - Bedia, Gigovič

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Ibrahim, Pokorný, Ignatenko - Barseghjan, Strelec, Mak

Európska liga

