ONLINE: Young Boys Bern - Aston Villa dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Vzájemná utkání Oba celky se spolu v minulosti ještě neutkaly a bude to tak pro ně jedna velká premiéra. Zapíše jeden z týmů tři body, nebo dojde na jejich dělbu? Nechme se překvapit.

Vzájemná utkání Oba celky se spolu v minulosti ještě neutkaly a bude to tak pro ně jedna velká premiéra. Zapíše jeden z týmů tři body, nebo dojde na jejich dělbu? Nechme se překvapit.

Aston Villa FC Hostující Aston Villa si účast ve skupinové fázi Ligy mistrů vybojovala přímo, když se umístila v anglické lize na čtvrté pozici a posledním postupovým flekem tak slavila vstup mezi fotbalovou elitu. V anglické lize mají hráči Aston Villy na svém kontě devět bodů a okupují pátou příčku nejvyšší anglické ligy. Zatím tak navazují na loňskou úspěšnou sezónu. Na půdu švýcarského klubu jedou s jasným cílem, a sice urvat zde body, nejlépe všechny tři, aby začátek sezóny v Lize mistrů začali úspěšně. O to samé ale usiluje i domácí celek a půjde tak o zajímavou podívanou.

Aston Villa FC Hostující Aston Villa si účast ve skupinové fázi Ligy mistrů vybojovala přímo, když se umístila v anglické lize na čtvrté pozici a posledním postupovým flekem tak slavila vstup mezi fotbalovou elitu. V anglické lize mají hráči Aston Villy na svém kontě devět bodů a okupují pátou příčku nejvyšší anglické ligy. Zatím tak navazují na loňskou úspěšnou sezónu. Na půdu švýcarského klubu jedou s jasným cílem, a sice urvat zde body, nejlépe všechny tři, aby začátek sezóny v Lize mistrů začali úspěšně. O to samé ale usiluje i domácí celek a půjde tak o zajímavou podívanou.