Prekonal rakovinu, užil liek na vlasy. UEFA suspendovala obrancu Bilbaa za doping

NYON. Španielsky futbalista Yeray Alvarez dostal 10-mesačný trest za porušenie antidopingových pravidiel. Informovala o tom Európska futbalová únia (UEFA) po rozhodnutí svojho disciplinárneho výboru.
Alvareza suspendovali za pozitívny test na zakázanú látku Canrenon. Stalo sa tak po zápase Európskej ligy proti Manchestru United v máji tohto roka.
Tridsaťročný obranca Athletic Bilbao uviedol, že užiť látku neúmyselne počas liečby vypadávania vlasov po liečbe rakoviny semenníkov.
Diskvalifikácia platí retroaktívne, od začiatku jeho diskvalifikácie začiatkom júna a skončí sa 2. apríla 2026. Alvarezovi diagnostikovali rakovinu v roku 2016, po liečbe sa vrátil do hry o rok neskôr.
„Po prekonaní choroby som roky užíval liek proti alopécii. Po preskúmaní problému sme zistili, že pozitívny test spôsobilo, že som neúmyselne užil preventívny liek proti vypadávaniu vlasov, ktorý obsahoval zakázanú látku,“ citovala v júli Alvarezovo vyhlásenie agentúra AFP.
„Nemohol som tomu uveriť, keďže som nikdy neužíval zakázané látky,“ dodal Alvarez.