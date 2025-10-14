Kolumbijčan dostáva pozitívne ohlasy od klubu aj fanúšikov. S tímom chce hrať vyššiu súťaž

FK Gerlachov obsadil v minulom ročníku Majstrovstiev regiónu – 4. ligy východ piate miesto. Vzhľadom na okolnosti (neprihlásenie B-mužstiev do tretej ligy) sa štyri tímy, ktoré skončili pred ním, posunuli o súťaž vyššie.
Gerlachov má konsolidované mužstvo zložené zo všetkých vekových kategórií. V tíme pôsobí viacero skúsených hráčov aj mladých talentov, ktorí sa majú od koho učiť. Klubu sa darí aj v tomto ligovom ročníku a pohybuje sa v hornej časti tabuľky.
Na súpiske má štyroch legionárov – Rusa Artema Venediktova a troch Juhoameričanov: Jessusa Alberta Rangela Parru (Venezuela), Carlosa Davida Menu Chimeneza a Yefera Yaira Córdobu Pereu (obaja Kolumbia).
Pri ich angažovaní mali Gerlachovčania šťastnú ruku. Všetci štyria patria k oporám tímu a v mnohých zápasoch sa ukázali ako rozdieloví hráči.
Jednou z výrazných opôr je 22-ročný Kolumbijčan YEFER YAIR CÓRDOBA PEREA. Yefer nastupuje na poste stopéra alebo defenzívneho stredopoliara. Európske futbalové prostredie si najprv vyskúšal na Malte, no tam sa mu príliš nedarilo. „Džefrimu“ sme položili niekoľko otázok.
Čo rozhodlo o vašom príchode na Slovensko, najmä na jeho východ?
Po schválení mojím agentom som prišiel na Slovensko. Polsezónu som strávil v klube FC Slovan Modra a darilo sa mi výborne.
Neskôr som krátko pôsobil v FK Tvrdošín, kde som sa stal najlepším hráčom klubu. Po návrate do Modry som sa dozvedel, že o mňa má záujem klub z východu Slovenska, a rozhodol som sa to vyskúšať.
Ako hodnotíte účinkovanie Gerlachova v tomto ligovom ročníku?
Myslím si, že výkony tímu sú veľmi dobré, aj keď v posledných troch zápasoch sme trochu stratili náš herný štýl. Dúfam, že ho dokážeme získať späť a túto prvú časť sezóny ukončíme čo najlepším spôsobom.
Ako hodnotíte svoje pôsobenie v tíme?
Mám stabilné miesto v základnej zostave, čo svedčí o tom, že v klube sú so mnou spokojní. Pozitívne ohlasy na moje výkony prichádzajú aj od fanúšikov.
Vďaka dôvere trénera a spoluhráčov som strelil niekoľko gólov (5). Hrám na pozíciách, na ktoré som zvyknutý, a snažím sa podávať čo najlepšie výkony.
V Gerlachove nedávno rezignoval dlhoročný prezident klubu Miroslav Dorin. Čo sa v klube zmenilo?
Myslím si, že absencia nášho prezidenta, ktorý bol nielen skvelým funkcionárom, ale aj výborným človekom, klub ovplyvnila. S ním bolo vždy všetko perfektne zorganizované. Neviem, prečo sa tak rozhodol, ale je to veľká škoda.
Aké sú plány FK do najbližšieho obdobia?
Zatiaľ presne neviem, aké budú plány klubu na jesennú časť sezóny, ale verím, že zostanú rovnaké ako na začiatku – dostať klub do tretej ligy a zároveň si udržať tú skvelú, rodinnú atmosféru, ktorú sme vždy mali.
Ako vidíte svoju budúcnosť?
Budúcnosť je neistá, no dúfam, že s klubom zažijem výbornú sezónu a že dostanem ponuky, ktoré mi umožnia pokračovať v kariére. Mojím cieľom je hrať na profesionálnej úrovni – o to sa snažím už od detstva.