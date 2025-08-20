Začať správnou nohou je kľúčové, tvrdí Alonso. Na trávniku sa objavili všetky letné posily

Kylian Mbappe sa raduje z gólu z penalty v 1. kole španielskej La Ligy Real Madrid - CA Osasuna.
Kylian Mbappe sa raduje z gólu z penalty v 1. kole španielskej La Ligy Real Madrid - CA Osasuna. (Autor: TASR/AP)
SITA|20. aug 2025 o 12:09
ShareTweet0

Francúzsky útočník strelil jediný gól zápasu z pokutového kopu v úvode druhého polčasu.

MADRID. Kylian Mbappé bol postavou utorňajšieho stretnutia 1. kola nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Realom Madrid a Osasunou Pamplona.

Francúz strelil v úvode druhého polčasu z pokutového kopu jediný gól zápasu, čím zabezpečil „bielemu baletu“ trojbodový zisk na úvod sezóny po extrémne krátkej letnej príprave.

Mbappé, ktorý bol v minulej sezóne najlepším strelcom La Ligy s 31 gólmi, premenil jedenástku po faule obrancu Osasuny Juana Cruza v šestnástke.

Tento gól stačil na víťazstvo v prvom zápase Xabiho Alonsa v pozícii trénera Realu Madrid na Štadióne Santiaga Bernabéua.

VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Osasuna

„Vidieť, že Kylian chce po úspešnom prvom roku dosiahnuť ešte viac,“ povedal Alonso. Mbappé nastúpil s číslom 10, ktoré prevzal po odchode Luku Modriča do talianskeho AC Miláno.

Real mal skrátenú prípravu po účasti v semifinále majstrovstiev sveta klubov, no Alonso zdôraznil, že to nebude výhovorka. Obranca Dani Carvajal, ktorý sa vrátil po dlhodobom zranení kolena, pochválil výkon tímu.

„Začať správnou nohou je v La Lige kľúčové. Vieme, že sme neboli dobre pripravení,“ povedal skúsený zadák pre DAZN. „Ale v podstate sme netrpeli a bola to dokonalá šou.“

Na trávniku sa objavili všetky letné posily Realu Madrid. Od začiatku hrali Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen a Álvaro Carreras, po prestávke vybehol na ihrisko aj argentínsky tínedžer Franco Mastantuono. Hral tiež odchovanec Gonzalo García, ktorý bol najlepším strelcom MS klubov.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Kylian Mbappe sa raduje z gólu z penalty v 1. kole španielskej La Ligy Real Madrid - CA Osasuna.
    Kylian Mbappe sa raduje z gólu z penalty v 1. kole španielskej La Ligy Real Madrid - CA Osasuna.
    Začať správnou nohou je kľúčové, tvrdí Alonso. Na trávniku sa objavili všetky letné posily
    dnes 12:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Začať správnou nohou je kľúčové, tvrdí Alonso. Na trávniku sa objavili všetky letné posily