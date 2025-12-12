Dni Alonsa v metropole Španielska už môžu byť spočítané. Údajne ho nemusí zachrániť ani výhra

Tréner Realu Madrid Xabi Alonso reaguje pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Manchester City. (Autor: TASR/AP)
Real v nedeľu cestuje na pôdu Deportiva Alavés.

Tréner Realu Madrid Xabi Alonso sa nachádza v komplikovanej situácii. Po prehrách s Celtou Vigou v španielskej lige a s Manchestrom City v Lige majstrov je jeho budúcnosť na lavičke otázna.

Viaceré zdroje sa zhodujú, že ak nevyhrá v nedeľňajšom zápase nad Deportivom Alavés, skončí ako tréner kráľovského klubu.

Madridský denník Diario AS zašiel ešte ďalej. Podľa jeho informácií ho nemusí zachrániť už ani prípadné víťazstvo. Túto informáciu zdieľal na sociálnych sieťach aj renomovaný novinár Fabrizio Romano.

Real Madrid stráca na vedúcu Barcelonu v domácej súťaži už štyri body.

    dnes 08:32
