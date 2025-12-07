VIDEO: Nočná mora brankára Girony. Po veľkej chybe inkasoval gól

Futbalisti Valencie a Sevilly si v nedeľňajšom dueli 15. kola španielskej La Ligy rozdelili body po remíze 1:1.
Valencia natiahla ligovú šnúru bez prehry na štyri zápasy zásluhou Huga Dura, ktorý v 90.+3 minúte vyrovnal. Hostia išli do vedenia v 58. minúte po vlastnom góle Cesara Tarregu.
Elche zvíťazilo nad Gironou 3:0 a ukončilo sériu siedmich ligových zápasov bez víťazstva, pričom dvomi gólmi pomohol domácim Rafa Mir.
VIDEO: Gól Mira
Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá. Espanyol sa radoval z tretej ligovej výhry za sebou, keď po premenenej penalte Roberta Fernandeza Jaena zdolal na domácom trávniku Rayo Vallecano 1:0.
Hostia tak nenatiahli sériu troch remíz v La Lige. Oba tímy dohrávali s desiatimi hráčmi.
La Liga - 15. kolo
CF Elche - FC Girona 3:0 (1:0)
Góly: 40. Valera, 51. a 57. Mir
CF Valencia - FC Sevilla 1:1 (0:0)
Góly: 90.+3 Duro - Tarrega (vlastný)
Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano 1:0 (1:0)
Gól: 39. Fernandez Jaen (z 11 m)
ČK: 87. Dolan po 2. ŽK - 64. Lopez po 2. ŽK