VIDEO: Nočná mora brankára Girony. Po veľkej chybe inkasoval gól

Futbalisti Girony.
Futbalisti Girony. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. dec 2025 o 21:04
Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá.

Futbalisti Valencie a Sevilly si v nedeľňajšom dueli 15. kola španielskej La Ligy rozdelili body po remíze 1:1.

Valencia natiahla ligovú šnúru bez prehry na štyri zápasy zásluhou Huga Dura, ktorý v 90.+3 minúte vyrovnal. Hostia išli do vedenia v 58. minúte po vlastnom góle Cesara Tarregu.

Elche zvíťazilo nad Gironou 3:0 a ukončilo sériu siedmich ligových zápasov bez víťazstva, pričom dvomi gólmi pomohol domácim Rafa Mir.

VIDEO: Gól Mira

Girona čaká na plný bodový zisk tri kolá. Espanyol sa radoval z tretej ligovej výhry za sebou, keď po premenenej penalte Roberta Fernandeza Jaena zdolal na domácom trávniku Rayo Vallecano 1:0.

Hostia tak nenatiahli sériu troch remíz v La Lige. Oba tímy dohrávali s desiatimi hráčmi.

La Liga - 15. kolo

CF Elche - FC Girona 3:0 (1:0)

Góly: 40. Valera, 51. a 57. Mir

CF Valencia - FC Sevilla 1:1 (0:0)

Góly: 90.+3 Duro - Tarrega (vlastný)

Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano 1:0 (1:0)

Gól: 39. Fernandez Jaen (z 11 m)

ČK: 87. Dolan po 2. ŽK - 64. Lopez po 2. ŽK

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 21:04
