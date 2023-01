Na MS šokoval Argentínu. Na Old Trafford mieri holandský útočník

MANCHESTER. Vedenie Manchestru United je blízko k skompletizovaniu príchodu holandského reprezentanta Wouta Weghorsta.

Tridsaťročný útočník podľa britských médií už úspešne absolvoval na Old Trafford vstupnú lekársku prehliadku a aktuálne štvrtý tím Premier League by ho mal čoskoro predstaviť ako svoju novú posilu.

Bývalý hráč Alkmaaru či Wolfsburgu je od roku 2022 kmeňový hráč Burnley, do Manchestru by mal prísť na hosťovanie do konca sezóny.