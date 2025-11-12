Od Strelca ku Krejčímu. Wolves priviedli na lavičku nového trénera

WOLVERHAMPTON. Rob Edwards je nový tréner futbalistov Wolverhamptonu Wanderers. Posledný tím tabuľky anglickej Premier League sa s ním dohodol na kontrakte do leta 2029.
Na lavičke nahradil Vitora Pereiru, ktorého vedenie klubu odvolalo na začiatku novembra.
Štyridsaťdvaročný Edwards doteraz viedol FC Middlesbrough, kde pôsobí aj slovenský útočník Dávid Strelec.
Vo Wolverhamptone v minulosti účinkoval aj ako hráč (2004 až 2008) a odohral tam viac ako 100 duelov.
V roku 2016 bol na lavičke tímu ako dočasne poverený kouč v dvoch stretnutiach. V Premier League už trénoval Luton Town.
Wolves majú po jedenástich ligových kolách na konte iba dva body za remízy a ťahajú štvorzápasovú šnúru prehier.
Premiéru absolvuje Edwards 22. novembra doma proti Crystal Palace.