Londýnsky klub je už desať zápasov bez víťazstva. Neudržal vedenie s rivalom v boji o záchranu

TASR|6. jan 2026 o 23:02
O triumfe Nottinghamu rozhodol Morgan Gibbs-White.

Premier League - 21. kolo

West Ham - Nottingham 1:2 (1:0)

Góly: 13. Murillo (vlastný) – 55. Dominguez, 89. Gibbs-White (z 11 m)

Futbalisti West Hamu United prehrali v utorkovom zápase 21. kola Premier league doma s Nottinghamom Forest 1:2 a natiahli sériu bez víťazstva na desať zápasov. V tabuľke im patrí zostupová 18. pozícia.

O triumfe Nottinghamu rozhodol Morgan Gibbs-White v 89. minúte z penalty. Jeho tím opäť bodoval po štyroch prehrách a je na sedemnástej priečke, keď sa West Hamu vzdialil na rozdiel siedmich bodov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 23:02
