Anglická legenda bije na poplach. Tottenham je v boji o záchranu, vraví Rooney

Futbalisti Tottenhamu Hotspur sú podľa bývalého anglického reprezentanta Waynea Rooneyho v boji o záchranu v Premier League.
Zverenci Thomasa Franka natiahli v sobotu ligovú sériu bez výhry na sedem duelov, keď prehrali s Manchestrom United 0:2.
V tabuľke PL sú „kohúti“ na 15. mieste, šesť bodov nad zónou zostupu. „S formou v akej sú, je ťažké nepozerať sa na to tak, že bojujú o záchranu. West Hamu sa začalo dariť a Nottingham dokáže pozbierať dôležité body. Myslím si, že sa jednoznačne pozerajú najmä za seba,“ vyjadril sa Rooney pre BBC.
Ústrednou postavou prehry na pôde United bol kapitán hostí Cristian Romero, ktorého rozhodca vylúčil po zákroku na Casemira. Pre Argentínčana to bola už šiesta červená karta v drese Spurs.
Počas týždňa sa zároveň majster sveta z roku 2022 negatívne vyjadril o prestupovej stratégii klubu.
„Takéto komentáre jednoznačne nepomáhajú. Ak chcete komunikovať týmto spôsobom, musíte to potvrdiť aj na ihrisku. To sa mu bohužiaľ nepodarilo a na svojho trénera uvalil ešte väčší tlak. Frank vyzerá unavene, no ja verím, že mu klub ešte dá šancu,“ uzavrel bývalý hráč Manchestru United.