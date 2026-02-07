Štyri zápasy, štyri víťazstvá. Formu Manchestru United pod Carrickom pocítil aj Tottenham

Vpravo Bryan Mbeumo oslavuje gól proti Tottenhamu.
Vpravo Bryan Mbeumo oslavuje gól proti Tottenhamu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 15:26
Zápas výrazne ovplyvnila červená karta hostí.

Futbalisti Manchestru United zvíťazili vo štvrtom zápase anglickej Premier League za sebou.

V sobotňajšom stretnutí 25. kola triumfovali na Old Trafforde nad hráčmi Tottenhamu Hotspur 2:0 a v tabuľke im naďalej patrí štvrtá pozícia.

„Kohúti“ nezvíťazili v uplynulých siedmich dueloch najvyššej súťaže ani raz a sú štrnásti.

Manchestru zahralo do karát vylúčenie hosťujúceho kapitána Cristiana Romera v 29. minúte.

VIDEO: Červená karta Romera

Do desiatich minút otvoril skóre Bryan Mbeumo a triumf domácich spečatil v závere druhého polčasu Bruno Fernandes.

VIDEO: Víťazný gól Mbeuma

„Červení diabli“ majú pod vedením dočasného trénera Michaela Carricka, ktorý v januári nahradil Portugalčana Rubena Amorima, stopercentnú bilanciu.

Premier League - 24. kolo:

Manchester United - Tottenham 2:0 (1:0)

Góly: 38. Mbeumo, 81. Fernandes, ČK: 29. Romero (Tottenham)

Tabuľka Premier League

Premier League

